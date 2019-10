The CW desarrolla spinoff de Supergirl – Superman & Lois

Estamos tristes ante el adiós a Arrow… ¡pero eso no quiere decir que el llamado Arrowverse vaya a morir pronto!

Y no nos referimos esta vez a Crisis on Infinite Earths. TVLine sorprendió esta mañana informando que The CW está desarrollando un spinoff proveniente de Supergirl, pero ahora centrado en su primo kriptoniano…. y su esposa.

El nombre de la serie será Superman & Lois y según la fuente “seguirá las aventuras del superhéroe y la reportera más famosos mientras lidian con todo el estrés, presiones y complejidades relacionadas con ser padres trabajadores en la sociedad actual“.