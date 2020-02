The CW encarga un nuevo piloto para su adaptación de ‘The Lost Boys’

The CW aún no quiere dejar morir este proyecto, por lo que ha ordenado un segundo piloto de la adaptación televisiva que prepara de la película The Lost Boys.

De acuerdo con Variety, el nuevo piloto tendrá un elenco completamente diferente al que se había anunciado previamente y estará más cercano a la trama de la película original de 1987, pero contará con un giro moderno.

El piloto seguirá a una madre y sus hijos de la Generación Z, quienes se mudan a la ciudad costera donde ella creció. Ahí descubren que hay una razón siniestra por la que los geniales niños locales duermen todo el día, festejan toda la noche, nunca crecen y nunca envejecen. Los lazos familiares se pondrán a prueba cuando los hermanos se encuentren en los lados opuestos de una lucha mitológica.

Heather Mitchell (Scandal, Grey’s Anatomy) y Rob Thomas (iZombie, Veronica Mars) se encargarán del guion y servirán como productores ejecutivos, mientras que Marcos Siega (The Vampire Diaries, True Blood) dirigirá el piloto.