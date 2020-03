The CW establece su nuevo calendario de estrenos

Debido a la serie de retrasos que están sufriendo la mayoría de las producciones de The CW por la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus, el canal ha establecido nuevas medidas para poderle seguir brindando contenido a sus televidentes. Es así que ha establecido un nuevo calendario de estrenos para suplir la ausencia del Arrowverse, Supernatural, Riverdale, Katy Keene y más.

El episodio 13 de Supernatural –emitido el pasado lunes– será el último episodio que se emitirá por un tiempo y a partir del 30 de marzo será sustituida por la serie de comedia de sketches Whose Line Is It Anyway. Los siete últimos episodios de la temporada final se emitirán en un futuro aún sin fecha determinada.