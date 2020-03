The CW podría cancelar tres de sus temporadas más importantes

Las más recientes ediciones de The Flash, Supergirl y Batwoman están en peligro en grave peligro debido al coronavirus.

Las series The CW suspendieron su filmación cuando estaban a punto de terminar de rodar los últimos episodios de sus correspondientes temporadas y no se sabe cuándo podrán retomar sus rgabaciones, por lo que la cadena debe tomar una rápida decisión antes de que se agoten los capítulos.

A Batwoman le quedaba grabar cuatro episodios, a The Flash le faltaban dos y a Supergirl solo le quedaba el último. Según TVLine, las tres podrían dar por finalizadas las temporadas por la incertidumbre de no saber cuándo se podrá volver a la normalidad.

Legends of Tomorrow ha tenido suerte y llegó a grabar todos los episodios que estaban pendientes antes de paralizar las producciones, pero el futuro del resto está en el aire. La última semana, The CW ha transmitido un episodio viejo de The Flash para ganar tiempo, pero eso tendrá un límite.