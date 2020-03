¡Malas noticias para los fans de Riverdale!

The CW ha decidido retrasar el esperado estreno del episodio musical de la cuarta temporada, inspirado en la obra musical de Hedwig and the Angry Inch, por culpa del coronavirus (Covid-19).

La pandemia los ha obligado a reestructurar su parrilla, por lo que también los nuevos episodios de The Flash, Legends of Tomorrow, Katy Keene y Legacies serán retrasados.

En su lugar, esa semana, la cadena de contenido juvenil transmitirá una vez más los episodios del arrowverse “Crisis on Infinite Earths”.

El episodio titulado Wicked Little Town verá a Kevin Keller organizar un nuevo espectáculo de variedades a pesar de los desastres anteriores. Sin embargo, él y sus compañeros tendrán que enfrentarse al Sr. Honey, quien les ha prohibido hacer un número de Hedwig and the Angry Inch. Los chicos entonces presentarán piezas diferentes de la obra, las cuales reflejan la vida y las luchas internas de cada uno mientras que, en medio de todo el drama, un romance olvidado comienza a florecer.

El episodio estaba programado para debutar el 8 de abril, pero por ahora no hay una nueva fecha de estreno.