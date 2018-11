The CW revela las fechas de estreno del midseason 2018/19

Estamos a mes y medio de terminar el 2018 y con él llega la temporada de los midseasons donde las cadenas más importantes de EE.UU. tomaran una pausa en su programación normal para tomar vacaciones. Pero para no perderte ningún detalles de tus producciones favoritas, The CW ha anunciado el calendario que tendrá para inicios del próximo año.

Entre lo que destaca es el estreno de Roswell, New Mexico, la nueva versión de la serie de 1999 protagonizada por Katherine Heigl. Black Lightning deja los martes y ahora acompañará a Arrow todos los lunes. Mientras que la ausencia de DC’s Legends of Tomorrow se debe a que la serie vuelve hasta abril.

Aún se desconoce en que punto del año se podrán ver las temporadas finales de Jane the Virgin y iZombie, la sexta entrega de The 100, y la nueva serie In the Dark.