The CW revela las fechas de estreno para el midseason 2020

Siguiendo los pasos de NBC, The CW también anuncia las fechas de estreno del midseason premiere que comenzará en 2020 y el cual marcará no solo el final del crossover de Crisis on Infinite Earths del Arrowverse, también el final definitivo de Arrow, serie que inició toda la aventura.

También durante el primer semestre del año veremos el final de Supernatural y el estreno de Katy Keene, spinoff de Riverdale.

A continuación el calendario completo de estrenos:

Las fechas de estreno de In the Dark y The 100 aún no han sido reveladas.