The Eggplant, the Witch & the Wardrobe – Legends of Tomorrow

Nos quedan muy pocos episodios para terminar esta temporada de Legends of Tomorrow y las cartas están tiradas sobre la mesa. Nerón se hizo presente la semana pasada en el show y aunque creen que lo derrotaron, volvió en el cuerpo con más bondad del universo para tratar de seguir con su plan. En este episodio de Legends nos dejaron ver que este demonio tiene dos objetivos. El primero, y más superficial, es que quería bestias para conseguir almas para el infierno. ¿Hay algún otro uso para esto o era sólo eso? Quizás, Nerón necesita una cierta cantidad de almas para poder hacer algo y por eso está haciendo lo que hace, pero bueno, por ahora no lo sabemos. El otro lado de su plan es traer a una demonio que se llama Tabitha y para eso necesita otro cuerpo además del uno para él, así que aunque Eva era el objetivo, van a tener que buscar a alguien más porque Sara logró salvarla.

Durante todo el episodio vimos el desarrollo de la relación de Sara y Ava, ellas estuvieron discutiendo sobre sus modos o el futuro de Avalance y aunque a muchos les gusta eso, quiero decir que no me pareció algo bueno. Es rara esta relación y lo que más me molesta de ella es como Ava exige tanto a cambio. Siento que ponerla contra las cuerdas a Sara no es algo sano porque los que vemos la serie sabemos que la ama y que haría cualquier cosa por ella, pero que a pesar de eso, Sara necesita también su espacio. Todos sabíamos que esta relación es una de esas que dura para siempre, porque se complementan y hacen las cosas perfectas para la otra, pero empujar todo para obligar a alguien a decir algo que demuestra todos los días, me parece que no está bueno. Esta fue una conversación que no se debía tener, porque si la química es tan buena como dicen, no es necesario buscarle fantasmas a todos, sólo tenían que vivir el momento, nada más.

Todo esto puede que haya sido parte de una idea mayor y que puede que Avalance esté destinada a fracasar. Lo que vimos en el capítulo es que son completamente diferentes y que aunque Sara haya dicho que sí a todo, si realmente no lo siente, esto puede ser un deal breaker en el futuro. Sabemos que la vida de Ava dependía de esto, así que si tuviésemos que ponerlo en una corte, no contaría como prueba suficiente para poner las manos en el fuego por ellas. La verdad es que hasta el día de hoy, notaba que las cosas podrían funcionar entre ellas, pero ahora, no lo sé. Parte de esta en una relación es entender cómo funcionan las dos partes y si lo que importa más lo que siente una, que la otra, esto no está bueno. Ojalá funcione, porque las dos son muy felices con la compañera de vida que eligieron, pero ¿realmente lo están?