The End of Everything – Fear The Walking Dead

Bueno, pasó un nuevo capítulo de Fear TWD y tengo que decirles algo: fue muy malo. Ya sé que esto no suele pasar y como ustedes, acá también amamos la serie pero no puedo hacer la vista gorda. Todo lo que pasó en el episodio de esta semana fue para plantarnos algo que puede o no pasar, jamás nos explicó mucho sobre lo que hacen salvo que creen que son el futuro. Básicamente, lo que hicieron fue dejar caer la posibilidad de un crucé con lo que se hará en el cine de la mano de Rick en algunos años. Pero el mayor problema de esto es que si las series no viven lo suficiente, este es uno de esos episodios que uno puede saltear y nadie se habría perdido nada. Eso no puede suceder, cuando se escribe una serie, cuando hay un episodio que no le aporta nada al show, uno tiene que replantearse las cosas. Imagino que fue una orden desde arriba y para hacer que todo tenga sentido, hicieron que Al sea la que conozca la historia porque su vida es sobre esas historias.

No voy a decirles que lo que hizo Al en el capítulo no estuvo bueno o que la presentación de este nuevo personaje no me gustó. Pero el problema es otro y eso es que ya no importa. Nosotros sabemos que la chica que conoció Al es extremadamente fiel a su causa, también que Al rompió la cinta y que aunque diga algo, no tienen idea cómo llegar a este lugar. Entonces, aunque pase el comentario, lo único tangente que tienen es la posibilidad de volver a Logan, por ende, jamás irían salvo que vengan a buscarlos. Por otro lado, también hay que decir que va por afuera de lo que ellos están pregonando en su mundo. Alicia y compañía quieren avanzar y ayudar, y esta organización quiere esconderse y seguir haciendo algo que no sabemos muy bien que es. Quizás, en cinco años importa y cuando se crucen con Al otra vez, digamos “uh, mira quién es”, pero no es hoy el día, así que terminaría este recap al grito de “¡bueno, el que sigue!”. Como no puedo hacerlo, voy a seguir hablando de cosas en particular que me parecieron que estuvieron bien y no sé, hablemos un rato.