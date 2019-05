The Eyes Of The Dragon de Stephen King será adaptada a serie de televisión

¿La nueva Game Of Thrones?

Bueno, mucho se ha dicho sobre la o las series que serán capaces de llenar nuestro vacío existencial después del final de la exitosa serie de HBO. Por supuesto, hoy hay una nueva candidata.

Se trata de la adaptación de la novela The Eyes of the Dragon de Stephen King, que se publicó por primera vez en 1984.

A grandes rasgos, la historia es un apasionante relato de aventuras, con héroes arquetípicos, dragones, príncipes y hechiceros, que sigue a Peter, el joven príncipe, hijo del difunto rey, quien da la talla de monarca y espera heredar el reino.

Pero el mago de la corte dispone que sea ungido el príncipe Thomas, un muchacho al que manipula de acuerdo con sus siniestros propósitos. Sin embargo, Thomas posee un secreto que nadie ha sido capaz de adivinar.

El proyecto estará a cargo de Fox 21 y Hulu. Sí, la casa de la distópica serie The Handmaid’s Tale.

Seth Grahame-Smith (Lego Batman Movie) escribirá el piloto y servirá como showrunner.