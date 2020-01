En Arrow comenzaron muchas series como The Flash o Legends Of Tomorrow y ahora será el turnos de este nuevo show. Por lo que podemos ver en este piloto, la serie respetará muchísimo la mitología de The Green Arrow y por eso, para Mía todo será una carga mayor. Luego de los eventos de Crisis, el mundo cambió y ahora debe lidiar con sus dos vidas para poder empezar su camino. La sombra de su padre la sigue a todos lados, el tener que estar a la altura de él es algo que la ancló al piso desde niña y ahora, por primera vez en toda su vida, tiene la posibilidad de estarlo. Para eso deberá volver a usar la capucha, dejar todos sus miedos y descubrir quién está detrás de los ataques en Star City porque si todo sigue como venimos, parece que Mía no logrará su objetivo y le fallará a la ciudad.

Como ya todos sabrán, estamos llegando al final de una era y aunque ninguno quiera cerrar la puerta, sabemos que Arrow terminará. Por suerte, no somos sólo nosotros los que necesitamos que la historia que comenzó con todo siga haciendo de la suyas y los productores del Arroverse nos dieron la respuestas a nuestras plegarias. Sí, muchos estarán gritando un tiempo porque ahora The Green Arrow será mujer o porque no está a la altura del legado de Oliver Queen. Pero Mía Queen sabe eso y hará lo imposible para que este spin-off genere lo que Ollie generó cuando comenzó con todo esto. Así que nos vamos al futuro y esperemos que todos estemos rezando por lo mismo, porque sí este show funciona, será la posibilidad de comenzar una nueva etapa del Arroverse en el futuro. ¿Se imaginan todo lo que se puede ver?

Entonces, estamos en una Star City en la que el crimen parece que estuvo ausente durante 20 años y que todo lo que soñó Oliver se hizo realidad. Sus hijos crecieron juntos y sin miedo, están en un lugar mejor que el que los había hecho lo que fueron y ahora, sin recuerdos, “viven”. ¿Está bueno esto? Desde el minuto cero de este “piloto” estaba un poco decepcionado por el hecho de que todo lo que habíamos visto no les había enseñado nada. Además, hay que tener en cuenta que Mía seguía sin tener recuerdos de su padre pero está vez lo había “visto” morir como un héroe y no como un villano. Entonces, para ella era todo amor y respeto, cosa que no tenía en la primera versión de vida. Todo ese odio que sintió era directamente proporcionar al esfuerzo que requirió la transformación y entonces, que vivieran sin saber qué pasó era injustos.

Por suerte, para solucionar todo esto la tenemos a Laurel que vino y solucionó todo haciendo que los recuerdos, el peligro y los sentimientos vuelvan. Pero no sólo provocó esto en Mía, sino que también lo hizo en Dinah. Las dos tuvieron que hacer las pases con su pasado y aunque The Black Canary se acordaba de todo, ella estaba en un mundo en el que no existió y que por eso Mía era feliz o Zoe estaba viva. Entonces, Laurel tuvo que hacerle acordar a las dos vigilantes todo lo que también es bueno en este mundo y aunque sea muy difícil vivir en él, ellas luchaban por algo. Zoe no murió porque ella la entrenó, lo hizo porque se sacrificó por su amiga, porque era una heroína y eso es lo que hacen. Ver morir a su padre o crecer a su sombra en un mundo sin él no es lo que hay que llorar, sino que hay que abrazar la oportunidad que Mía tuvo de aprender y de compartir momentos con él. Los golpes que los heroes reciben son parte del trabajo, pero al final del día, dejar todo por una causa es lo que te da motivos para seguir y ellas los encontraron otra vez.

La dinámica del las tres mujeres fue excelente, parecían como el angel y el diablo en los hombros de Mía, las dos queriendo lo mejor para ella pero dándole opciones más o menos drásticas para llegar a ella. Así que aunque tenemos un montón de preguntas cómo ¿por qué Dinah despertó acá? ¿Dónde está Sara Diggle? ¿Qué pasó con Felicity? ¿Quién vino del pasado de Oliver a molestar? ¿Thea será la mala de la serie? ¿Seguirán siempre sin recuerdos? Estas deberán ser respondidas en el spin-off. La realidad es que para cuando filmaron esto, sólo debieron usar a los actores que sabían que iban a tener, así que recién ahora pueden empezar a escribir el show, luego de negociaciones, llamados y demás. Porque si bien Diggle no estuvo para ayudar a su hermano, quizás puede estar para proteger a la hija de él en esta aventura. Pero bueno, tendremos que empezar a especular sobre esto luego del funeral de Oliver Queen.