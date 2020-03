The Guy For This – Better Call Saul

Better Call Saul tiene una forma de hacer que las historias de combustión lenta se sientan que valen la pena y The Guy For This es un ejemplo de eso. El capítulo se abre con un extraño montaje de hormigas comiendo el hielo de Saul que tuvo que dejar caer antes de entrar al auto de Nacho. Saul es conducido a un garaje donde Lalo está trabajando en un automóvil casualmente mientras canta en español. Después de un incómodo minuto, Saul comienza a hablar, aterrorizado porque está en problemas; Lalo hace referencia a su primo Tuco: Saul ha trabajado con él antes. Lalo tiene un trabajo para Saul: quiere que represente a Domingo y que diga declaraciones específicas a la DEA, pero solo cierta información. Saul le cobra nerviosamente a Lalo más de 7000 dólares pero ese número no lo escalona.

Cuando Kim llega a casa está celebrando el hecho de que solo tiene clientes pro bono. Saul responde diciéndole que tiene algunas personas interesantes que requieren sus servicios, que ha sido un día “arriba y abajo” pero que financieramente ha sido el mejor día. Kim responde: “bien por Saul“. Esa línea significaba mucho, se podía sentir. Pero el día de pro bono de Kim no dura mucho en The Guy For This, ya que la firma legal a cargo de Mesa Verde llama y dice que necesita tratar urgentemente con un propietario. Le dicen que Mesa Verde es más importante que sus otras cosas. Este es un golpe emocional para Kim, que siempre ha querido ayudar a las personas en la ley. Mientras tanto, Saul se encuentra con Domingo en prisión y se anuncia a sí mismo como su nuevo abogado y le pregunta si es bueno memorizando. Pero aquí vamos, la gran sorpresa en Better Call Saul: ¡Hank ha vuelto! Y él está entrevistando a Domingo. Domingo le dice a Hank que sabe dónde hay medio millón de dólares de drogas. Hank dice que quiere todos los detalles. Cuando Domingo comienza a repasar los detalles, Saul entra a la habitación y dice que Hank está violando los derechos constitucionales de su cliente, mientras que Domingo insiste en que quiere hablar. Es obvio que ambos planearon esto y todo es un juego de roles. Hank siente que lo están jugando y comienza a salir de la habitación hasta que Saul ofrece una contingencia: si la información lleva a arrestos, los cargos desaparecen, pero también Domingo debería ser un informante confidencial con protección. Hank acepta esos términos.

Kim visita al Sr. Acker como parte de la emergencia de Mesa Verde. Ella le dice que él no es dueño de la tierra y que su propiedad se puede comprar en cualquier momento en su contrato de arrendamiento. Como oferta de paz, Kim le ofrece al Sr. Acker más del doble. El Sr. Acker está furioso, alegando que Kim es como el resto de ellos con sus “trajes elegantes”. El Sr. Acker la critica personalmente, diciendo que probablemente dona a organizaciones benéficas mensualmente para sentirse mejor y participar en comedores populares una vez al año. Kim se vuelve contra el Sr. Acker, que es una excelente actuación de ambos miembros del reparto, y le dice que se ponga sus pantalones de niño grande y cumpla con el contrato. Mientras, Saul actualiza a Lalo diciendo que su plan está en marcha y Domingo ahora es un informante confidencial. Lalo tiene línea directa con la DEA pero insiste en que Domingo no es realmente una rata. Saul también trata de divorciarse de la situación, diciéndole a Lalo que necesita encontrar un nuevo abogado porque está demasiado ocupado. Lalo le dice a Saul que lo encontrará. Nacho le explica a Saul que “una vez que estás dentro, estás dentro”. Cuando Saul regresa a la ciudad, ve su helado del día anterior con hormigas por todas partes: se da cuenta en este momento que su vida no volverá a ser la misma y que siempre dejará caer helados como metáfora.

Kim, que obviamente siente un poco de culpa, regresa a la casa del Sr. Acker por la noche. Le muestra casas que podrían estar dentro de su presupuesto y le ofrece ayuda, admitiendo que no puede entender lo que es ser dueño de una casa y habla de su infancia. El Sr. Acker no compra. Nacho, aterrorizado, se encuentra con Gus y lo actualiza sobre la situación de Lalo y la DEA. Gus quiere el nombre del agente con el que Domingo habló. Nacho dice que el dinero que Domingo describió debe permanecer intacto o Lalo sabrá que alguien habló. Gus está de acuerdo.

The Guy For This cierra con Kim y Saul compartiendo un cigarrillo y una cerveza después de un día difícil. Kim arroja una botella de cerveza desde el balcón, haciendo que se rompa. Saul se une a ella para arrojar botellas y luego ambos se ríen como niños y entran.