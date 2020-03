The Guy For This nos alertó por qué Kim no formó parte de Breaking Bad – Better Call Saul

La historia del origen de Saul Goodman ha alcanzado rápidamente los eventos de Breaking Bad y el episodio más reciente del spin-off, el mismo titulado The Guy For This , vio el regreso de Dean Norris como Hank Schrader y Steven Quezada como Gómez , los dos agentes de la DEA que persiguieron obstinadamente Walt a lo largo de Breaking Bad . El regreso de Hank y el arresto de Krazy-8 es la mayor señal hasta ahora de que los dos espectáculos están cerca de converger, pero sigue habiendo un personaje que molesta, digamos, para que este encuentro se haga real: Kim Wexler .

La temporada 5 de Better Call Saul podría haber dejado caer una pista de por qué Kim Wexler no aparece en Breaking Bad .

Interpretada por la genial Rhea Seehorn, Kim ha sido amiga, confidente, aliada y amante de Jimmy McGill desde el primer episodio de Better Call Saul. Kim ha proporcionado el apoyo y la motivación de Jimmy, una brújula moral muy necesaria, pero el dúo también ha logrado algunas estafas durante las últimas temporadas, y las travesuras de Jimmy ciertamente ha dejado una influencia en Kim. A pesar de su obvia cercanía, Kim no solo no aparece en Breaking Bad, sino que Jimmy ni siquiera la menciona. En consecuencia, el destino de Kim se ha convertido en un tema candente de discusión en los círculos de Better Call Saul, y el personaje debe morir, irse o Jimmy lo debe mantener completamente en secreto para su propia protección.

The Guy For This fue otro gran episodio para Kim, ya que se vio obligada a abandonar sus casos pro bono para asistir a una disputa de Mesa Verde. Con la tarea de “atacar” al Sr. Acker, un hombre que se niega a vender su propiedad a los empleadores de Kim para el desarrollo, Kim reprende al viejo veterano por no obedecer la ley, por ignorar un fallo de la corte a favor de Mesa Verde y por no cumplir con los términos de su contrato de arrendamiento. Kim continúa castigando al Sr. Acker, afirmando que la ley no debe ser doblada o tratada a la ligera, y ella pierde su marca registrada fría durante la diatriba. Está claro que en esta escena vemos a una Kim descargando sus sentimientos como si fuera el Saul Goodman de Jimmy, y el Sr. Acker es lo suficientemente desafortunado como para recibir ese resentimiento. En otro paralelo a su relación con Jimmy, Kim luego regresa para tratar de ayudar a Acker a salir de su casa, pero finalmente empeora las cosas.