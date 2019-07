The Hurt That Will Happen – Fear The Walking Dead

Con el cierre del capítulo anterior de Fear TWD, nos imaginábamos que íbamos a tener un reencuentro entre Víctor y Daniel. Como sospechábamos, no hubo abrazos y lágrimas por los momentos vividos entre ellos, sino que vimos ese odio todavía vivo, los rencores y la falta de confianza. Nosotros venimos siguiendo a Victor hace cinco temporadas y vimos como la muerte de Madison lo cambió a él para siempre. Si bien siempre se preocupó por él mismo y claramente, lo sigue haciendo, Víctor, hoy es diferente. No sólo Alicia está tratando de hacer que su madre esté orgullosa, sino que él también está luchando por lo que Madison quería y eso es poder tener a su hija fuera del peligro. Para esto, Víctor necesita un avión y aunque Daniel lo tenga, no quiere ayudarlo. ¿Por qué? No cree que Víctor haya cambiado y por eso, imagino que la semana que viene haremos que se trague sus palabras y nos preste el avión.

En este episodio conocimos a Grace y tres segundos más tarde, ya sabíamos que esa mujer era buena, que no había secuestrado a Al y que además, tampoco era la de los zombies atados. Por lo que nos contó, ella trabajaba en la planta y cuando lo tóxico empezó a dar vueltas en el aire, es la única que sobrevivió. Entonces, lo que está haciendo ella es juntando el poquito que le queda de vida para poder “pagar” por lo que hizo cazando a los zombies que están transportando radiación para que nadie tenga que sufrir lo mismo que ella y la gente de la zona. En estos momentos, Grace está haciendo lo mismo que Alicia, las dos creen que matar un zombie significa que hay una persona en menos peligro que antes y por eso, no pueden parar. Obviamente, las dos están empujadas por diferentes cuestiones, pero en el núcleo, mismo Morgan entiende por qué están actuando así. Grace tiene el condimento de estar muriendose y por eso tiene que aprovechar cada segundo de fuerza que tenga, para terminar con lo que empezó.