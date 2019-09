The Institute de Stephen King se adaptará como serie

Si son seguidores de Stephen King, seguramente saben que el día de hoy ha llegado a librerías su nueva novela: The Institute.

Pues bien, ni tardo ni perezoso (y quizás falto de ideas propias), Hollywood ya tiene planes concretos para adaptar el nuevo libro del maestro del suspenso a la pantalla chica (y dispositivos).

Variety informó que la adaptación de The Institute estará a cargo del productor David E. Kelly (Big Little Lies) y el director Jack Bender (Game of Thrones), quienes ya han trabajado con King en la adaptación de Mr. Mercedes.

¿Y qué tiene The Institute de especial? Algunos críticos la catalogan como la historia más escalofriante de King a la fecha, pues trata sobre el conflicto de un niño de 12 años llamado Luke Ellis, cuyos padres son misteriosamente asesinados y poco después él mismo es secuestrado a un siniestro lugar llamado El instituto, el cual recluye a niños con poderes especiales como telepatía y telequinesis.

¿Qué joven actor sería el adecuado para esta historia de ciencia ficción y terror?