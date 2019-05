The Last of the Starks es el episodio peor valorado de la serie – Game of Thrones

Al parecer el cuarto capítulo de la última temporada no dejó contentos a muchos de los fans de la serie y lo hicieron notar en internet. Más allá del problema del vaso de Starbucks, las críticas le llovieron a HBO por las decisiones que tomaron los personajes.

El último capítulo de Game of Thrones ha divido a sus espectadores de una manera rotunda. Algunos (me incluyo) creen que fue un episodio clásico de la serie, basado en los diálogos, las traiciones, las sorpresas, los pactos y el juego por el trono, como el programa nos tiene acostumbrados; pero otros tantos dicen que ha bajado radicalmente en cuanto a la calidad de sus diálogos y la inteligencia de la trama.

La nota que ha obtenido en IMDb es de un 7,1, lo que le coloca directamente como el peor episodio de la ficción. En Rotten Tomatoes la valoración es aún peor y tiene un 61% de media. Algunos criticaron los golpes de efecto, diciendo que no tenían ningún sentido, otros dijeron que los personajes tomaron decisiones ilógicas, a otros les pareció un capítulo demasiado tedioso y aburrido.

Al fin y al cabo, los creadores nos advirtieron que pase lo que pase, a una porción de los fans no les iba a gustar la última temporada, así que esto no debería ser sorpresa. No se puede dejar contentos a todos ¿No?