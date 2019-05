The Last of the Starks – Game of Thrones

No sé a ustedes, pero a mí ya me resulta medio repetido esto de tener un episodio que comienza abajo, tiene sus bromitas, sube gracias a un personaje y cierra con un cliffhanger demasiado obvio. Si bien esta temporada empezó regular, tuvo un segundo episodio muy bueno y un tercero polémico (sí, The Long Night es polémico en cuanto a su desarrollo, no seamos necios), la verdad que la producción de HBO está quemando muchísimas historias en segundos: el tiempo no da.

Ciertamente, no hay mucho que agregar sobre momentos que hicieron ruido a algunos en el comienzo del episodio (como las piras de soldados homenajeados, el sexo entre Jaime y Brienne, las bromas de Tormund, lo tan obvio locura por el poder de Daenerys, lo tontuelo de Jon, la actitud poco romántica de Arya), o en mediados y fines del capítulo (la muerte del dragón Rhaegal, la mentira de Cersei a Euron, la muerte de Missandei): lo que importa es cómo la serie se va olvidando de ciertas tramas, como dijimos antes, quemando historias. ¿Dónde vemos esto? Simple: los adioses de Tormund, Sam y hasta Fantasma (estaba vivo, ya lo habíamos dicho) hacen que cada vez se encierre más la historia en menos personajes, que se intente focalizar en lo supuestamente importante, o sea, Cersei vs Daenerys.