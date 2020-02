The Last Supper – Grey’s Anatomy

Pierce se pondrá como loca pensando que Dean es una cita para ella, pero no es así, aunque gran parte de la cena la tensión es generada por ella y Jackson que no paran de ser irónicos el uno con el otro. Si bien las cosas entre Catherine y Richard no están bien, cuando Maggie recuerda cómo fue la propuesta hace que ambos logren repensar la situación. Cat le dice a Richard de volver a intentarlo, pero cuando él le pide que se disculpe por lo sucedido, el ego es más fuerte.

Además las cosas entre ellos empeoran cuando Cat escucha como todos hablan de las mejores de Pac-North y Richard admite que con Alex le van a ofrecer a Maggie el departamento de cardiología. Ya no hay vuelta atrás, y se lo transmiten como pueden a sus hijos dando por terminada la cena. Jackson apoya a su madre, y Maggie aceptó la propuesta para Pac-North, aunque cuando Cat recibe la noticia decide qué comprará el hospital. Las cosas se siguen complicando con Richard.