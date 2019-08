The Little Prince – Fear The Walking Dead

Durante todo el episodio seguimos el camino que recorrieron John y Dwight para tratar de encontrar a Sherry. Ellos dieron con algunas señales que indicarían que ella está viva y todos vimos lo que eso significó para Dwight. Apenas vió que había una posibilidad, su cara cambió completamente, su mundo volvió a girar y su cuerpo comenzó a respirar. Por todo esto que vimos, John tuvo que mentir. Él no podía destruir su mundo porque si le hubiese pasado cuando estaba buscando a June, eso no lo hubiese detenido. Él siempre supo que ella no quería ser encontrada y a pesar de eso, él siguió insistiendo. Por esto, no dijo la verdad y por eso seguirán buscando. No sé si esto al final será bueno, porque si bien sabemos que – en teoría – Sherry está viva, eso no significa que la vayan a encontrar super rápido. Así que habrá que esperar para ver cómo sigue, pero si nos dan esperanzas, a la larga o a la corta, la van a encontrar.

Mientras que todo esto pasa, la amenaza de una nueva explosión tóxica está en el aire y Grace quiere tratar de darle la mayor cantidad de tiempo a nuestros protagonistas para que se vayan. El problema de esto es que ella va a morir y aparentemente no hay solución a esto. Entonces, quiere irse de la mejor manera posible, salvando a la mayor cantidad de gente y pagando por sus “pecados”. Obviamente, Morgan está tratando de convencerla para que no haga eso, pero por primera vez, esta no es su decisión. Ella no quiere morir sabiendo que pudo hacer algo para ayudar y aunque la idea de “todavía no estás muerta” está presente, va a necesitar mucho más que un discurso para convencerla de eso. Veremos qué pasa, pero por ahora tiene la idea muy fija en la muerte y en tratar de evitar que lo que el pasó a ella o a los niños, no le pase a nadie más y para eso, debe sacrificarse por los demás hasta que no le de más el cuerpo y tenga que morir.

Por último, tenemos que hablar de este toque mágico que los niños necesitaban ver, pero no estaban cerca para hacerlo. Gracias a Charlie consiguieron un globo aerostático y con eso la pieza que les faltaba para armar el avión. El tema es que cayeron en la zona tóxica y tendrán que evitar entrar en contacto con los zombies porque puede ser un problema. Obviamente, tendremos que ver eso la semana que viene pero antes de irme, quiero hablar de Víctor un poquito. Según lo que sabíamos hasta el momento, él no se subió al avión porque no había tiempo o algo así, pero no. Strand no confiaba en todo esto pero otra vez había decidido mirar para otro lado. No creía que lo que hicieron era posible y por eso no se arriesgó. Es un poco raro que Víctor haya caído otra vez en todo esto porque uno había pensado que había cambiado, pero bueno, ahora se subió a un globo aerostático para cruzar un mundo de zombies, así que un poco de fé debería tener.