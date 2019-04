The Long Night – Game of Thrones

¿Tienen sombreros en sus casas? Bueno, vayan a buscarlo, sigan con la TV o dispositivo en HBO , pónganse el sombrero y sáquenselo en demostración de respeto: el último episodio de Game Of Thrones es una oda a cómo llevar adelante casi 1 hora y media de batalla, señoras y señores, y no exageramos por fanatismo, es una verdad, y la verdad no se puede ocultar.

Por otro lado, tenemos la historia del Rey de la Noche . TODOS pero TODOS pensamos que no iba a participar de la batalla, y lo hizo… ¡Y CÓMO! Sobre el lomo de Viserion (¡ÉPICAS LAS BATALLAS EN EL AIRE! ¡POR FAVOR!), a pie, resucitando muertos, obligando a que la batalla sea totalmente descarnizada. Increíble. Y ni hablar cuando Daenerys lo baña en fuego. No paramos de preguntarnos si era finalmente cierta la teoría que decía que el Night King era la tercera cabeza del dragón del escudo de los Targaryen …

Bran también acoto su cuota a la tensión generalizada: diciendo nada, hizo todo. ¿Acaso ninguno de ustedes le gritó a la TV / dispositivo para que el Cuervo de Tres Ojos solucione ALGO de una vez desde que se apoderó de la bandada de cuervos hasta ese final que fue DEMASIADO fuerte? No nos mientan, no les creemos.

Tyrion fue otro personaje que nos generó mucha ansiedad (nueva tensión, su relación con Sansa ): aún no sabemos qué le está pasando, aún no sabemos cómo seguirá su vida, pero que está comprometido con los vivos, lo está.

Repetimos: la tensión viajó durante los más de 80 minutos de episodio, pero debemos recalcar que desde que el Rey de la Noche llegó cerca de Bran hasta el final, vivimos los minutos más largos que cualquier seriéfilo puede llegar a vivir. No había solución, no había forma de lograr la victoria: Jon no podía pegar un brinco mágico sobre Viserion; Theon no iba a derrotar al Night King; Bran mismo no iba a hacer nada, como viene sucediendo hace episodios. Y entonces, ese momento: Arya, la salvadora, la que en verdad se merece Reina de Westeros y más allá; la que creció sustancialmente a lo largo de las temporadas tanto física como mentalmente; la que se redimió con sus más acérrimos enemigos; merecía este final, merecía salvar a su lugar, al que tanto le costó llegar, por el que tanto luchó y seguirá luchando.