Como todos los episodios conocemos un poco más a los protagonistas de la historia, en está oportunidad es McKay que descubrimos que la exigencia a ser el mejor deportista viene desde MUY pequeño. El problema no es que haya conseguido una beca para la universidad sino que él está enamorado de Cassie.

Por suerte su hermana logra hacer que McKay , quien termina asistiendo a la fiesta, no la encuentre. En realidad en este episodio veremos a Lexi todo el tiempo preocupándose por todos. También Cassie nos hace tener una gran incógnita, encerrada en su baño observa los tampones… ¿Estará embarazada?

Pero más allá de estar enamorado la realidad es que también le pesa estar con ella, su reputación, su forma de vestir y como todos la ven. Aunque los problemas en su relación no son solo esos, en la fiesta de Halloween de la universidad cuando la pareja estaba a punto de tener relaciones es atacado como parte de una novatada. Él se siente realmente humillado, Cassie es testigo de todo y a partir de ahí su relación se pone aún más extraña de lo que estaba.

Por otra parte en esta fiesta Kat sigue alejando a Ethan, además ella aprovecha que tiene la casa sola para seguir con su negocio teniendo ahora algunos hombres más a quien, digamos, satisfacer. Aunque un cliente misterioso aparece, pero no sabemos mucho más sobre eso. Con Ethan las cosas no llegan a mucho porque no confía en que él pudiese realmente sentirse atraído por ella.

Rue nota que Jules está muy extraña, ella no para de beber, y esta sería la primera fiesta con Rue sobria. Lo malo, es que encuentra a su hermana Gía drogándose y decide amenazar a Troy en un gran escena junto a Lexi.