Por un lado, esto estuvo bueno, porque en toda la temporada vimos que el periodismo era lo suficientemente fuerte para ganar cualquier batalla y que Jimmy quiera tener poderes más que hacer su trabajo, molestaba mucho. ¿Para qué? Le voy a pedir a los guionistas del show que nos den una buena razón para que James Olsen tenga que tener poderes y ni ellos sabrán por qué. Toda su temporada fue muy aburrida y cuando parecía que la marcha lo pondría dónde correspondía, le dieron poderes y lo hicieron más molesto que antes. Es como que por contrato, el actor que hace de Jimmy exigió ser el hombre más fuerte en la habitación, porque no podía aceptar que Kara o Lena sean más poderosas que él. Es muy triste que se haya transformado en esta especie de “Macho Man” y que lo único que lo motive es “no quiero ser débil otra vez”. Mmm… me parece que nadie lo considera débil. Ojalá vaya al psicólogo la temporada que viene porque hay algunos issues para tratar.

Otro gran tema que discutimos desde el primer año de la series es Lena y su no saber. Todos sabemos que ella es la persona más inteligente de la habitación, no importa quién esté en la misma. Entonces, que Kara y los guionistas la hagan pasar por cosas como las de Kasnia, un poco de vergüenza nos da. Por suerte, aunque haya costado mucho, Lena ya lo sabe. Lex, antes de morir a manos de su hermana, le dejó muy en claro que desde su madre, hasta las mismísima Kara, todos le estaban mintiendo al respecto y riéndose a sus espaldas de que Lena no sabía. Luego de esto, la vemos ir a una juntada con su “familia” y ella parecía sonreír, así que uno se imaginaba que bueno, ella entendió por qué no se lo dijeron y le dará a Kara el tiempo que necesite, pero al final, al estar sóla, rompió una foto y todo el mundo se nos cayó en mil pedazos.

La realidad es que no creo que Lena sea la MALA de la próxima temporada, porque esto no la va a llevar a ser Voldemort, sino que esto sólo la pondrá en un lugar muy triste por un tiempito, pero ojalá sea lo suficientemente inteligente y fría para entender que el nombre Luthor lleva este peso, y que a medida que el tiempo pasaba, la verdad quedaba mucho más lejos. Lena hoy está muy sola y como dijo Kara, hay que estar preocupados, además, ella cree que mató a su hermano y aunque él volverá muy pronto, ella llegó al punto en el que hizo eso y en su cabeza, lo mató. Entonces, ella arrancará la próxima temporada en el peor lugar desde que comenzó la serie. Igual, hay una solución a esto y la única manera de arreglarlo es haciendo que apenas arranque todo, Kara le diga la verdad, porque si tenemos que esperar a que Lena grite enojada lo que sabe, no vamos a tener mucho terreno y distancia para pedir perdón.