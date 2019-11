Kate no tiene dudas de que Alice es su hermana y como en los flashbacks vimos que se odiaba por no haber tratado más fuerte de salvarla, ahora sabemos que hará lo imposible para hacerlo. Hoy se le puso enfrente a su padre y le dijo que disparaba también la perdería a ella, así que hasta ahí llegamos. En el final, también le salvó la vida vestida de Batwoman porque ella podría haber muerto ahogada y Kate llegó. A partir de ahora comenzará una pelea entre ellas para que Kate pueda sacar a su hermana del pozo en el que está metida y quizás de esa manera poder recuperar a Beth antes de que los Cuervos la maten porque su padre está demasiado cegado para ver la realidad. Ah, y antes de pasar al último punto quiero destacar el trabajo que está haciendo Rachel Skarsten (Alice) porque es sin duda lo mejor de la serie.

En este capítulo tuvimos unos flashbacks que nos sirvieron para ver lo destruidos que estuvieron durante mucho tiempo la pequeña Kate y el joven Jacob. Los único que hacían los dos era buscar y buscar, pero llegó el punto en el que tuvieron que parar. Él la veía a su hija durmiendo al lado del teléfono por si Beth llamaba, ella ya había dejado de vivir y su única preocupación era encontrar a su hermana. Entonces, llegó el momento de decir la verdad y luego de que lo encuentre a su padre llorando, Jacob tuvo que hacerlo. Ella sabía que las cosas estaban mal, sabía que su hermana no era eso que encontraron pero no tuvo la fuerza para seguir buscando y todo esto los ayudó a cerrar una herida que quedó mal cocida y ahora están sangrando por culpa de ella. No sé cuánto tiempo tardarán en saber toda la verdad, pero viendo la velocidad del relato, debería faltar muy poco.

Luego de un muy buen primer episodio de Batwoman, la serie sigue avanzando a la velocidad de la luz y cada vez tenemos menos secretos para ocultar pero los suficientes para revelar en lo que será la temporada. Durante todo este episodio tuvimos algunos temas muy interesantes para comentar y aunque por algunos segundo creíamos que Jacob se dio por vencido, al final descubrimos que él había sido engañado y que Catherine haría lo imposible para mantener su mentira muy enterrada. Todavía no sabemos hacia dónde irán con eso pero tenemos dos opciones. La primera es que ella es mala, estaba enamorada de Jacob y quiso que suelte para poder atraparlo bajo sus garras o la segunda es que vio que no existía la posibilidad de que esté viva y decidió hacer esto para que ellos puedan seguir adelante.

Ya que estuve hablando un poco de cómo Kate sentía la responsabilidad de salvar a su hermana, hoy además tiene la responsabilidad de ser Batman. El regreso del vigilante le dio a la gente de Gotham esperanza y aunque ella no quería eso, ahora tendrá que hacerse cargo de lo que causó. Obviamente nosotros sabemos que será Batwoman pero hasta que no se ponga la peluca y pinte el logo, las personas en la ciudad van a exigirle lo mismo que a Batman. Entonces, ella necesita separarse del vigilante para poner sus propias reglas y si bien protegerá a la ciudad de la misma manera. Es importante que el mundo sepa que no es Batman. Gotham y Batwoman tendrán que comenzar una relación desde cero, pero hasta que ella no se de cuenta de eso, tendrá que estar a la altura de Batman.

Por último quiero hablar de la reina del planeta y esa es Mary. Me dio mucha pena el final del episodio porque sabemos que a pesar de que Kate no pudo decir nada, ella la estaba cuidando como Batwoman. En este capítulo Mary quedó en el medio de la pelea de las hermanas. Alice estaba celosa y decidió que la mejor manera de decir que Kate era su hermana era atacando a Mary porque la consideraba el reemplazo. Es muy triste esto también porque podemos notar que Mary ama a Kate pero que ella estuvo siempre muy concentrada en su propia misión que la dejó re de lado. Onda, ni siquiera sabía que era una gran doctora para la gente que menos tenía y quizás, si hubiese prestado atención, lo habría sabido. Por ahora Mary se pudo defender muy bien sóla, así que no sólo es inteligente y linda, sino que además también es super badass, pero también mucho más sensible y Kate le rompió su corazón.