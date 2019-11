The Rock anticipa la introducción de Justice Society en la película de Black Adam

Dwayne Johnson hace poco reveló la fecha de estreno de la cinta y cuándo comenzará su rodaje, pero ahora deslizó más detalles.

En una entrevista de ScreenRant, el actor reveló: “Les presentaremos a la Justice Society of America al mundo”, pero no dio muchos más detalles acerca de cómo lo harán.

Además, también confirmó que su encuentro con Billy Batson está programado para más adelante: “La pelea con Shazam! no está en los planes en este momento. Creo que me siento muy bien con el enfoque que estamos pensando. Es una historia de origen y luego construimos a partir de ahí. Con esto no quiero decir que Shazam! no está en mi radar, por supuesto que lo está, pero también lo es todo el universo de DC”.

Esto significa que Hawkman, Stargirl y Atom Smasher, entre otros, están preparándose para debutar en el DCEU. Sin embargo, es probable que sólo hagan un cameo en Black Adam y luego protagonicen su propia cinta.