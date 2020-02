The Rock podría sumarse a la secuela

Neal McDonough, protagonista del film basado en el juego de Sega, dijo haber escuchado rumores que Dwayne Johnson podría unirse a la franquicia.

Dirigida por Jeff Fowler, Sonic: The Hedgehog logró el mejor estreno de una película de videojuegos, quitándole el primer puesto a Pokémon: Detective Pikachu con una recaudación mundial de 128 millones, por lo que ya se está pensando en una secuela.

“Estoy ansioso por la segunda parte, ya he oído rumores de que The Rock va a estar en ella. The Rock está en la segunda parte de todo”, dijo McDonough en broma, claro, pero la película nombra al actor, por lo que un cameo podría ser rea.

Rocky respondió a la referencia en Twitter , donde escribió que le “encantaba jugar a Sonic en la universidad” y Fowler citó su tweet y le sugirió un cameo, por lo que es seguro que habrán cruzado algunos mensajes en privado.