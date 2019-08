The Summer Palace

En la conversación que tuvo con su banquero, Longan vio la realidad. Nadie compra diarios, de a poco, todo lo que él construyó comenzará a ser obsoleto y si no abraza al futuro, este se lo va a comer. Entonces, para poder enfrentarse a ese futuro, habló seriamente con sus hijos y ellos debían pasar la prueba para ser el sucesor. En estas conversaciones, los únicos que realmente importaban eran Roman y Shiv, ya que los otros dos están descartados sin siquiera decir mu. Obviamente, ustedes y yo, ya sabemos cuál era el objetivo de esta conversación pero todos se merecían un pitch con el rey y bueno, Roman es una mamarracho. Es muy divertido verlo y las escenas con sus hermanos son muy graciosas pero vimos lo que le presentó a su padre en un momento serio y Logan salió corriendo . ¿Kendall? En estos momentos es un cadáver con patas. No sólo para los inversionistas murió, sino que sus hermanos lo odian por lo que hizo, así que tampoco tiene una oportunidad y Shiv es perfecta. Es inteligente, manipuladora y fría. Es la persona que se puede poner a cargo todo y Logan lo sabe.

Obviamente, el único problema que siento que podría existir es el amor que él siente por Kendall y siento que si su hijo se recupera, eso sería una traba para el ascenso de ella. Sí, lo vimos a Ken destruído, sigue en un lugar muy difícil y a pesar de eso, su padre lo llama para todo. Esto podría ser parte del castigo que le quiere imponer a él, pero también podría ser Logan tratando de ver si puede levantarse de los golpes. El tema es que de la traición que vivieron, no creo que se pueda volver y aunque la lucha será muy larga, si yo fuese Logan, sólo confiaría en Shiv porque como dije antes, la vimos siendo el futuro y esperemos que logre llegar a eso. Por ahora, Kendall será un títere para moverlo dependiendo dónde la guerra lo necesite y por lo que pudimos ver, la batalla será difícil, sino no se explica la cara de terror que Logan tuvo en algunos momentos del episodio. Fue muy raro verlo así y por eso un poco de gracia me daba ver cómo nadie confiaba en que esto era real, pero Logan necesitó por primera vez a su familia y bueno, ahora van todos a luchar por el imperio que papi construyó.

Todos vivimos en el mismo mundo y sabemos que los medios de comunicación son muy importantes. Por lo que vemos, nadie los quiere, pero vemos día a día lo que algunas noticias pueden hacer ya que son capaces de desestabilizar gobiernos con algunas horas de investigación. Entonces, el poder, para ellos pasa por otro lado, ya que lo que más les importa es el caudal de dinero, no la cantidad de medios que puedan tener. La escuchamos a Shiv hablando de estos como si fuesen algo más y si bien, nosotros creemos que es importante, sirven más como amenaza que para otra cosa. Más que nada, porque como vimos en Mr. Robot, al final del día ese 1% que tiene el poder real, no le importa lo que los medios pueden decir. ¿Por qué? Porque básicamente, los controlan. Nadie está hablando de Kendall y parece que nadie lo hará, ya vimos lo que le pasó a Zoe en House Of Cards, somos sólo un punto en su tablero y si necesitan borrarlo, no lo piensan dos veces. Así que tendremos que ver para dónde llevan Logan y Shiv la nueva versión de la compañía, pero ella tiene las ideas muy claras y él parece dispuesto a escucharlas.