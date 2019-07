Ella reúne a sus amigas pidiéndole consejo, el primero es sobre confesar que beso a Daniel, en realidad contarle a McKay que lo engaño. Todas la aconsejan que no, aunque finalmente su hermana le dice que si realmente no puede ocultarlo no le queda otra opción que hablarle.

De esta reunión de Cassie, Maddy y Kat se pelean. Es que Kat mantiene su postura de “perra”, siendo muy pesimista. Maddy le grita y asegura que extraña a su antigua versión. Kat sale enojada y llorando de la casa, verá a su nuevo cliente pero este no muestra su cara y además la obliga a desvestirse a diferencia de sus otros clientes.

Solo McKay sabe la verdad, y sin dejarla decidir sobre qué quiere hacer, le deja en claro que no van a tener el bebé. Algo que no sabemos si Cassie realmente quiere, finalmente le pide a su madre ayuda.

Debemos destacar el momento en que Cal le admite a su hijo que no sabe cómo pudo evitar la denuncia de la familia de Maddy. Algo que nos quedó bien en claro es que Nate es muy perverso, y capaz de todo para conseguir lo que quiere.