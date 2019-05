The Whole Package – Grey’s Anatomy

Debemos comenzar este episodio hablando de Jo, ella está transitando haber descubierto su origen pero no está dejando que nadie la ayude. Ahogada en su tristeza tiene a todos preocupados principalmente a Alex quien le pide a Link que vaya a verla. Él no logra poder ayudarla pero sí descubrir algo grave, Jo se está refugiando en el alcohol y sabemos que eso no es nada bueno.

Megan ha vuelto al hospital con un paciente a quien deben hacerle un trasplante de abdomen, lo mismo que Grey hizo en ella. Esto hará que Catherine, Jackson y Meredith operen juntos. Aunque también será clave para Owen. Es que Megan no para de retar a su hermano por las decisiones de su vida.