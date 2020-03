La persona estaba tratando de controlar a Maeve, que al final lo logró, es la misma que está en control del futuro del mundo y si bien toda la idea de su producto parece estar funcionando, ya vimos mucho de lo que no se cuenta de eso cuando conocimos a Caleb. El problema de todo esto es que Maeve no tiene ningún motivo para ayudarlos. A ella no le importa lo que haga Dolores y tampoco lo que hagan los humanos con sus vidas, entonces no veo qué podría darle para convencerla. Es más, siento que si Maeve quiere ser realmente libre, ella necesita seriamente considerar la idea de unirse a Dolores, ya que ella tiene las herramientas para liberar el 100 por ciento de su conciencia.

De fondo en este capítulo tuvimos a Bernard volviendo a Westworld y si bien estamos todos muy contentos con el nuevo asset que se sumó al equipo, lo más importante que pasó acá es la primera conversación que tuvo con Bernard luego de despertar. De acá podemos extraer algunas cosas para comentar y la primera es el motivo por el cual Dolores lo dejó con vida. Según él, muy en el fondo cree que ella sabía que en algún momento iba a necesitar que alguien la detenga si iba demasiado lejos y supuestamente él lo podría hacer. Del otro lado de la moneda tenemos la posibilidad de que lo haya hecho sólo por diversión y sabía que si iba sola, no iba a tener ningún tipo de problema o quizás, también puede pasar que lo hizo para demostrarle que tiene razón, pero para eso vamos a tener que seguir acompañando a Bernard en esta nueva aventura.