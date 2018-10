The Woman Who Fell to Earth – Doctor Who

Pasaron algunos años desde que vimos al primer Doctor, el que comenzó con esta locura hermosa que es Doctor Who. Esta es una serie que habla sobre cambios y desde la primera regeneración sabemos que The Doctor es un personaje con muchas capas. Pasaron muchos años hasta que llegamos a descubrir que los Time Lords podían regenerarse en otro género, que no importaba si había nacido hombre, si la regeneración quería hacerlo mujer, podría. Además de esto, todos sabemos que los años pasan, los doctores también y que eso nos da la posibilidad de ver una nueva versión de The Doctor. Alguno que a pesar de odio aprendió a querer otra vez, otro más alegre, que aunque haya perdido mucho en el camino llegó a encontrarse con su familia y uno que luego de perderla, necesito recordar que significaba ser quién era. Hoy, tenemos una nueva cara y es una mujer muy segura de quién es y ella es The Doctor, our Doctor.

Voy a empezar por lo que vimos y me hizo acordar mucho al primer episodio de Matt Smith, un Doctor que estaba muy seguro de sí mismo y que nunca dudó de quién era o qué debía hacer. La vimos a Jodie muy divertida también, suelta y cuando tuvo que decir las palabras mostró esa seguridad que necesitamos, porque aunque todos nosotros sabíamos que sería perfecta, ella debía demostrarlo. En este capítulo la vimos armando su propio “sonic screwdriver” y aunque sea un poco complicado que haya llegado hasta con los materiales que tenían, los vimos salvarse de la muerte comiendo basura, por ende, es Doctor Who y eso es posible. Fue bastante impresionante y badass viéndola armando eso porque siempre veíamos como la Tardis se lo daba pero todavía no vimos cómo luce la nueva versión y esperemos que la semana que viene llegue ese momento.