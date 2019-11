The World Before – The Walking Dead

La mejor temporada de la serie hace 4 años debía terminar su primera mitad de una manera diferente, y así fue. En las redes muchos fans se quejaron de lo, textual, aburrido de The World Before, el último episodio de The Walking Dead, y la verdad que no los entendemos: antes se quejaban de la falta de historia a lo largo de la temporada y de unos mid y season finales fuertes y ahora se quejan de un andar correcto a lo largo de toda la temporada.

Increíble.