Por supuesto, la carrera como policía de Will estará marcada por la discriminación. Como agente, se cruza con un hombre llamado Fred, quien está prendiendo fuego una tienda de la cual sus dueños eran judíos. Cuando Will intenta llevarlo ante la justicia, sus compañeros (blancos), parecen hacerse cargo, pero solo para después dejarlo libre. Por haberse animado a meterse con Fred, Will es interceptado por sus colegas, quienes no solo lo apalean, sino que también lo cuelgan de un árbol. Por supuesto, no lo dejan morir, pero sí le dan una idea bastante realista de por dónde pasaba el poder en esa época. Encapuchado y con restos de la horca en su cuello, Will intenta volver a su casa, pero antes se detiene a salvar a una pareja que estaba siendo asaltada. Ya no lo hace a cara descubierta, sino encapuchado, naciendo así el misterioso Hooded Justice.

Cuando vuelve a su casa, Will reconoce ante su mujer, June, que se puso la capucha rememorando la película que veía cuando era chico, Trust in the Law, donde un sheriff negro era el héroe que el mundo reconocía. Ella lo alienta a seguir con su rol de vigilante, pero le recomienda que se maquille para que todos crean que, debajo de la capucha, se encuentra un blanco.

Ya convertido en Hooded Justice, Will persigue a Fred, solo para descubrir que es parte de una agrupación llamada Cyclops, parte del KKK, que planea algún asalto contra la población negra de Nueva York. Will apalea a la mayoría, pero Fred intenta detenerlo con una escopeta y debe huir.