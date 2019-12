Él empezó a ver a Josie porque notó que es nuestra versión de Hermione, es inteligente, excelente bruja y sabe que su poder es enorme. Entonces para poder atraerla aprovecha que ella está pasando un momento muy difícil en el que es feliz y que tiene miedo a perderlo todo así que reacciona muy mal ante lo cualquier chica que mira a Landon. Ella es una chica que siempre está llena de dudas, que cómo tuvo que dejar a su hermana brillar por su salud mental, lo que ella quería siempre estuvo en un segundo plano y ahora por eso no cree que sea suficiente . Ese miedo hace que crea que perderá a Landon ante cualquiera que se le cruce y eso la hace enojar. El nuevo director observa eso y explota hasta el último gramo de duda que tenga para poder usarla. ¿Qué es lo que él quiere? Por ahora no lo sabemos, pero esperemos que ella se de cuenta antes de que sea demasiado tarde.

Cuando empezó el capítulo de Legacies y lo vimos a Wesley Wyndam-Price un pequeño grito salió porque si bien somos Spoiler Time, el que escribe no investiga mucho al respecto porque no le gusta spoilearse y bueno, como fan del Buffyverse, verlo a él en pantalla es algo que me llena el corazón. Dicho todo esto, tenemos que hablar del personaje y acá se terminan los elogios. Durante toda la primera temporada tuvimos a un Alaric queriendo que sus niños entiendan lo que significa tener esa cantidad de poder y cómo hay que usarlo para mantener un mundo equilibrado. Lo primero que hizo el nuevo director de la escuela es decirle a esos niños que son mejores que los humanos y que son el futuro del mundo. Entonces, lo que podemos decir es que tenemos un mago extremista que va a llevar a los niños por un camino muy oscuro y que parece que tiene a Josie en la mira.

El otro tema bastante importante fue el primer día de Hope en su nueva escuela. Ella terminó persiguiendo un troll hasta el lugar en donde comenzó The Vampire Diaries y por suerte se encontró con que Alaric era el director de esta escuela así que no tuvo muchos problemas. Obviamente, Ric no tiene idea quién es ella, pero rápidamente sintió la conexión con su “hija adoptiva” y trabajaron en equipo para atrapar al monstruo que estaba buscando a Landon. Ella se encontró con él y bueno, el trabajo de Danielle fue hermoso. Esta chica creció mucho desde su paso por The Originals y ahora la estamos viendo en su mejor momento. Está super confiada de su trabajo y se puso a cargo el rol de líder haciéndola fuerte y vulnerable cómo su padre, pero dulce y feroz como su madre. Toda la responsabilidad que tiene es inaguantable y es normal necesitar el abrazo de papá. Así que tiene mucho sentido que haya corrido hacía Alaric. Todo lo que pueda decir ella son palabras nada más, pero si ves a alguien así, asegúrate de abrazarlo.

No sé cómo será el futuro, pero lo que quiero dejar escrito acá es que Hope no es mala y en ningún universo ella destruiría lo que Landon y Josie siente. Ella sabe que ellos no la recuerdan y entonces todo lo que sienten es real, no hay hechizos, no hay nada. Ella sabe que no puede entrar a esa vida sin darles todas las respuestas porque aunque en el fondo Landon sepa que es verdad, es sólo un sentimiento. Me da mucha pena que en el futuro el corazón de Josie se rompa en mil pedazos porque sabemos lo fuerte que es el amor entre Hope y Landon, pero ahora conocimos un chico nuevo, quizás el humano puede ocupar ese espacio y Josie sigue con el Fénix haciendo que sean todos felices. Ojalá haya alguna manera de que esto sea posible pero estamos viendo una serie de adolescentes así que el drama está a dos oraciones mal escuchadas o mal dichas. Veremos cómo sigue todo, pero un poco de miedo tengo. Lo único de lo cual estoy seguro es que no será culpa de Hope. No, imposible.