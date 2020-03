Thomas Doherty y tres actores más se suman al reboot – Gossip Girl

Thomas Doherty (Legacies), Tavi Gevinson (Scream Queens), Adam Chanler-Berat (It Could Be Worse) y Zion Moreno (Claws) se han sumado al reboot de Gossip Girl en HBO Max, de acuerdo con Variety.

Por el momento no hay detalles de los personajes que interpretarán, pero ellos cuatro se suman a los previamente confirmados Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez y Jason Gotay.

La nueva serie de 10 episodios estará ambientada ocho años después del final de la producción original protagonizada por Blake Lively y Leighton Meester, y seguirá a una nueva generación de estudiantes que serán sometidos a la vigilancia de “Gossip Girl” mientras se abordan los cambios en el paisaje de Nueva York y de las redes sociales.

Previamente el creador Joshua Safran develó que el reboot estará conectado con la serie original, por lo que los nuevos protagonistas hablarán de las hazañas de Serena, Blair, Chuck y Dan.