TIFF 2019: Kristen Stewart quiere interpretar a una superheroína gay

Durante el panel de entrevistas con Variety , Stewart señaló que no tuvo que fingir para dar vida a la asediada actriz que fue perseguida por el FBI debido a su postura a favor de los movimientos en pro de los derechos civiles. Ya que muchas veces ella se ha sentido de igual manera con el acoso de la prensa sobre su vida privada.

Declaraciones que van de la mano con lo que reveló a Harper’s Bazaar, señalando que en el pasado había sido aconsejada de no mostrarse en público con su novia, hecho que le podría haber dado un protagónico en Marvel.

Con eso en mente, y teniendo en cuenta la exitosa carrera que ha construido gracias al cine independiente. Stewart dejó entrever que le gustaría interpretar a una superheroína abiertamente homosexual.

Será que DC Comics, o Marvel, ¿volteen a verla? Basta recordar que en Seberg (Benedict Andrews, 2019), ella comparte crédito en pantalla con Anthony Mackie, conocido por interpretar a Sam Wilson, aka Falcon, en el MCU y quien pronto tendrá su propia serie The Falcon and the Winter Soldier.