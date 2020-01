Tiffani Thiessen y Mark-Paul Gosselaar… ¿en el reboot de Saved by the Bell?

¿Recuerdan la serie noventera Salvados por la campana? ¿Y escucharon recientemente sobre la posibilidad de un reboot?

Pues bien, parece que dos de los personajes clave para que esta idea funcione podrían entrar en ambicioso plan de a plataforma Peacock.

The Wrap informó que Mark-Paul Gosselaar y Tiffani Thiessen están en charlas para regresar a los papeles de Zack Morris y Kelly Kapowski respectivamente, en el reinicio de Saved by the Bell, que será exclusivo de la plataforma de streaming de NBCUniversal.

Esto es muy interesante, pues cuando recién se anunció este proyecto en otoño de 2019, Gosselaar declaró firmemente que no aparecería en el show, pese a que Saved by the Bell catapultó su carrera hace 30 años. No se sabe si sus apariciones serían esporádicas o regulares, pero definitivamente sería un deleite (y una razón de peso) para los fans, verlos de vuelta.