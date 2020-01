Timothée Chalamet protagonizará biopic de Bob Dylan

¡Vaya que es un ensamble perfecto! El director James Mangold (Logan, Ford vs. Ferrari) ya tiene a su joven protagonista para el biopic del asombroso Bob Dylan.

Deadline informó que se trata de Timothée Chalamet (Beautiful Boy, Little Women), quien encarnará al músico en sus años mozos (si se concretan las negociaciones), justo cuando inició su extraordinaria carrera musical (más o menos a los 19 años de edad).

No hay título oficial para el biopic, aunque Searchlight y la producción se han referido al filme como Going Electric (con un guion basado en el libro Dylan Goes Electric de Elijah Wald).

El manager de Dylan (Jeff Rosen) trabajará en conjunto con Dylan en la producción. Algo interesante es que, aunque se ignora si Chalamet cantará temas de Dylan en la película, ya esta tomando clases de guitarra… lo cual por otro lado da cierta esperanza de para dónde van estas negociaciones para el estelar.

¿Qué opinan? Será interesante ver el casting para leyendas delo rock de los 60 con los que interactuó Dylan en esa etapa, como Joan Baez, Pete Seeger y Woody Guthrie.