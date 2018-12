Timothy Simons escribirá y protagonizará una comedia sobre el suicidio asistido

El actor de Veep, Timothy Simons, está desarrollando una nueva serie para HBO titulada Exit Plans y centrada en el polémico suicidio asistido.

Escrita, producida y protagonizada por Simons, la serie se encuentra ambientada en un hipotético 2019 en el que el suicidio asistido acaba de ser legalizado. En este contexto, un hombre de California abre un pequeño negocio que ayuda a las personas a hacer la transición a la muerte de manera pacífica mientras lucha por mantenerse al margen de su desmoronada vida personal.

Exit Plans contará con la producción de Will Graham (Mozart in the Jungle) a través de Field Trip Productions.

Además de personificar a Jonah Ryan en la comedia Veep, los créditos de Simons incluyen los filmes Gold junto a Matthew McConaughey, Inherent Vice de Paul Thomas Anderson y The Boss con Melissa McCarthy. Recientemente sirvió como productor ejecutivo en las últimas dos temporadas de Mozart in the Jungle de Amazon.