Si eres usuario de la app de ligue Tinder y además eres seriéfilo, entonces esta noticia te interesa.

Según reporta Variety, Tinder prepara una serie interactiva (escoge tu propia aventura) que debutará este octubre.

La serie se sitúa en un inminente apocalipsis, donde el usuario deberá escoger con quién pasaría su última noche con vida. Para avanzar en la trama, los usuarios podrán deslizar el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda y escoger el camino que mejor les parezca.

El proyecto aún sin nombre consta de 6 episodios, los cuales fueron dirigidos por Karena Evans, quien ha dirigido varios videos musicales del rapero Drake, como In My Feelings y Nice For What.

La serie fue grabada en la ciudad de México, tendrá una duración total de 2 horas y será lanzada directamente en la app, aunque los productores buscan que después se emita en una plataforma de servicio streaming.