Tinder renueva su serie original y anticipa cuándo regresará – Swipe Night

El proyecto interactivo tendrá una segunda temporada, y volverá a tener a su directora, Karen Evans. Los usuarios de la aplicación pueden esperar que se estrene este verano. Jessica Stickles (Portlandia) y Julie Sharbutt (3 Days) serán escritoras.

“Trabajar en Swipe Night fue una experiencia muy satisfactoria para mí. Pude hacer algo que nunca antes se había hecho e innovar con la narración de historias para unir a una generación de personas. Estoy en busca de proyectos que impactan o cambian una cultura y no podría estar más emocionado de regresar por más “, dijo Evans a Variety, quien fue responsable de In My Feelings de Drake, P Valley de Starz y acaba de dirigir el video musical de Coldplay, Everyday Life.

La primera temporada se manifestó como un juego de elegir tu propia aventura, siguiendo a un grupo de amantes y amigos en una noche salvaje en la Ciudad de México. Sus decisiones las controlaban los usuarios y las personas que optaban por la misma opción, eran emparejadas dentro de la aplicación.

La aventura en primera persona de cuatro episodios atrapó a millones de espectadores, según Tinder, y aumentó las coincidencias de los usuarios en un 26% y la conversación general en la aplicación en un 12%. Así que realizar una entrega más era algo muy lógico.