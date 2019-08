T’Nia Miller reflexiona sobre su papel en la serie de HBO – Years and Years

Hablar de HBO en 2019 es hablar de uno de los años más exitosos de la plataforma: desde el lanzamiento de la nueva entrega True Detective, pasando por la temporada final de Game of Thrones y por supuesto llegando hasta Euphoria, mucho hay por hablar. Pero en medio de todo ello tenemos a Years and Years, la cual me atrevo a decir que es una de las mejores producciones de este 2019; un retrato de nuestra actualidad y el posible futuro que nos depara si seguimos el mismo camino: los problemas económicos, del medio ambiente y temas políticos están ahí y de no hacer caso estamos ante el principio de una debacle, tal como lo presenta esta co-producción entre HBO y BBC.