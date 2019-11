Toda la información sobre los nuevos episodios – Steven Universe

Cartoon Network compartió los títulos de los episodios, las descripciones y las fechas de emisión de 10 episodios de Steven Universe Future. El 7 de diciembre se emitirán cuatro y luego serán dos todos los sábados a las 20 durante todo el mes.

Los títulos de los capítulos son: Little Homeschool, Guidance, Rose Buds, Volleyball, Bluebird, A Very Special Episode, Snow Day, Why So Blue?, Little Graduation y Prickly Pair, respectivamente.

En los primeros cuatro episodios conoceremos Little Homeschool, un lugar en la tierra donde las gemas de todo el universo pueden aprender a vivir juntas en paz, pero hay una gema que se niega a asistir. Aquí veremos Steven recibir una visita sorpresa de algunos viejos amigos y una introducción aún más sorprendente a algunos nuevos. Además, también ayudará a uno de sus amigos con un grave problema.