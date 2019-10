TODAS las adaptaciones cinematográficas de la obra de Stephen King, Parte 2

Son más de 70 las películas que están basadas y/o inspiradas en la obra de Stephen King, y todos los años tenemos más y más noticias sobre nuevas producciones que llegan. Muchas de las novelas, relatos cortos y cuentos de King que fueron llevados hacia el mundo de las películas se han convertido en clásicos que han marcado a varias generaciones. Si bien muchas adaptaciones son dentro del género del terror, tenemos muchas que juegan con otras emociones. Hace algún tiempo les trajimos la primera parte con las primeras adaptaciones sobre la obra de Stephen King; en esta segunda entrega les traemos aquellas que nacieron desde mediados de la década de 1980.

1 . Stand by Me (1986)

¡Cuenta Conmigo! Fue dirigida por Rob Reiner. Fue inspirada en la novela The Body, la cual tiene algunos elementos autobiográficos de King. Todo comienza en un pequeño pueblo de Oregon donde cuatro adolescentes salen en busca de un muchacho desaparecido o, ya casi sabido, muerto. Esta aventura los llevará a que deban valerse por sí mismos. Un MEGA clásico.

2 . Maximum Overdrive (1986)

Esta película fue escrita y dirigida por Stephen King. En parte se basó en uno de sus relatos cortos llamado Camiones. Esta protagonizada por Emilio Estevez, Pat Hingle, Laura Harrington y Yeardley Smith. Fue la única experiencia de King como director de cine. La historia se centra en cómo un cometa que pasa cerca de La Tierra hace que los aparatos eléctricos cobren vida y asesinen.

3 . The Running Man (1987)

Inspirada en la novela El Fugitivo, fue dirigida por Paul Michael Glaser y protagonizada por LA estrella de acción de los ochenta: Arnold Schwarzenegger. La película se sitúa en 2017, en un futuro distópico donde criminales convictos participan de un show, The Running Man, en el que deben escapar de asesinos profesionales para sobrevivir.

4 . Creepshow 2 (1987)

Dirigida por Michael Gornick, es la secuela de Creepshow de 1982. Tras el éxito de la primera parte, nuevamente Stephen King y George A. Romero realizaron el proyecto basándose en tres historias de las revistas de EC Comic; King fue el creador de las historias mientras que Romero fue el guionista. La diferencia con la primera parte es que estas historias en vez de unirse a través de las páginas de un cómic son presentadas por Creep, interpretado por Tom Savini.

5 . A Return to Salem’s Lot (1987)

Dirigida y escrita por Larry Cohen, esta es una secuela inspirada en la historia de King. Joe Weber es un antropólogo que junto a su hija regresa a su ciudad natal, Salem’s Lot. Al llegar descubre que ha sido tomada por lo no-muertos, y las pocas personas que siguen vivas son utilizadas para dar sangre a los vampiros. Finalmente, el antropólogo deberá salvar a su hijo junto a un cazador de nazis.

6 . Pet Sematary (1989)

Una de las películas favoritas de muchos. Está inspirada en el libro Cementerio de animales y fue dirigida por Mary Lambert. Está historia nos presentara a la familia Creed. Su vecino Jud les comenta que cerca de su hogar existe un antiguo cementerio indio que, según la leyenda, trae a la vida a los que sean enterrados allí. Otro MEGA clásico.

7 . Tales from the Darkside: The Movie (1990)

Basada en la serie de televisión Tales from the Darkside (1983-1988), esta cinta no está inspirada en su totalidad en una obra de Stephen King, pero sí uno de sus relatos forma parte: nos referimos a Cat From Hell, adaptado por George Romero. La historia se centra en cómo un viejo rico envía a asesinar a un gato negro que, según él, es una criatura diabólica.

8 . Graveyard Shift (1990)

Esta película dirigida por Ralph S. Singleton está basada en El último turno, uno de los relatos de King que se publicó en El umbral de la noche. Desde la reapertura de una antigua fábrica textil comienzan a morir sus empleados de forma extraña. Lo particular es que todas las caídas ocurren en el último turno laboral. Hay algo en relación a una especie de rata gigante que se encuentra en los sótanos de la fábrica…

9 . Misery (1990)

Dirigida por Rob Reiner, está inspirada en la novela de King y es protagonizada por James Caan y Kathy Bates. Bates recibió un Oscar por su papel. La vida de un escritor se pondrá en riesgo cuando sea rescatado por una fan que hará todo para que el final de la novela sea el que ella siempre imaginó.

10 . Sometimes They Come Back Sometimes (1991)

Esta es una película para televisión basada en la novela A veces vuelven. Conoceremos a Jim Norma, un profesor universitario que regresa a su antiguo pueblo; lo había abandonado luego de declararse contra la pandilla que asesinó su hermano Wayne en 1963. Misteriosamente, esos pandilleros fueron asesinados por el tren luego de causarle la muerte a Wayne. Al regresar al pueblo, Jim ve que estos pandilleros regresan de la muerte para volverlo loco.

11 . Sleepwalkers (1992)

Esta película fue dirigida por Mick Garris y se basa en una novela no publicada de King, aunque el propio autor adaptó el guión. Conoceremos a Charles Brady y a su madre Mary. Al mudarse a Indiana, Charles busca cómo alimentar a su madre. Así es como llega Tanya Robertson a su vida ya que su fuerza vital será el alimento para Mary. Ella logra escapar, pero pondrá en riesgo a toda su familia…