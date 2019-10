TODAS las adaptaciones cinematográficas de la obra de Stephen King, Parte 3

Como ya sabes, la obra de King tiene muchísimos títulos, y de ellos unos cuantos se han transformado en películas. Nos propusimos poco a poco comenzar a recordar TODAS las adaptaciones, las exitosas, las olvidables… TODAS. Ya con una primera y una segunda parte, ahora les dejamos esta tercera parte de todas las películas que nacieron de la obra de Stephen King.

1 . The Lawnmower Man (1992)

Dirigida por Brett Leonard se basa en el cuento El hombre de la cortadora de césped de 1975, que es parte del libro de King titulado El umbral de la noche. Un joven Pierce Brosnan es de la partida. Conoceremos al doctor Lawrence Angelo; quiere aumentar la inteligencia humana usando realidad virtual. El elegido para este experimento es un cortador de césped llamado Jobe Smith quien poco a poco se va volviendo más fuerte.

2 . Pet Sematary 2 (1992)

Mary Lambert vuelve para realizar esta secuela que se inspira en la obra de King. Todo transcurre 10 años después de los eventos que envolvieron a la familia Creed. En esta oportunidad una nueva familia descubrirá qué es lo que sucede cuando se intenta traer a los muertos a la vida otra vez…

3 . The Dark Half (1993)

De la mano de George A. Romero llega esta nueva adaptación de la novela La mitad oscura. Thad Beaumont, un escritor del pequeño pueblo Ludlow, no es muy exitoso… ¿o sí? Tiene un seudónimo con el que escribe una novela que todos aman. Una joven descubre esta verdad y el chantaje comienza.

4 . Needful Things (1993)

Esta película se inspira en la novela La tienda de los deseos malignos y dirigida por Fraser Clarke Heston, protagonizada por Max von Sydow, Ed Harris y Bonnie Bedelia. La historia se centra en Leland Gaunt, un enigmático extranjero que abre su propia tienda en Castle Rock. Como es de esperar, esta tiende posee algo muy misterioso que atrae a todos en el pueblo…

5 . Children of the Corn II: The Final Sacrifice (1993)

Esta es la secuela de la película de 1984, dirigida por David Price y contó con las actuaciones de Terence Knox, Ryan Bollman, Ned Romero y Pablo Scherrer. Todo transcurre en Hemingford, un pueblo cercano a donde transcurre la original. Las personas de este pueblo adoptan a los niños sobrevivientes sin imaginarse que siguen siendo controlados por una entidad demoníaca.

6 . The Shawshank Redemption (1994)

Escrita y dirigida por Frank Darabont, esta cinta fue protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Basada en la novela Rita Hayworth y la redención de Shawshank, la película obtuvo 7 nominaciones a los Premios Oscar. Andrew Dufresne es condenado a cadena perpetua y enviado a la cárcel de Shawshank. Con el paso del tiempo se irá ganando la confianza de todos sus compañeros en especial de Red. Los problemas no tardan en aparecer… Una historia tremenda, un clásico moderno. Imperdible.

7 . Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)

Dirigida por James Hickox, esta es una tercera parte inspirada en la obra de King. En esta oportunidad veremos cómo un matrimonio de Chicago adopta a Eli y Joshua, dos chicos de campo que quedaron huérfanos luego que su padre desapareció. Lo que nadie sabe ni sospecha es que Eli se encuentra detrás de esa desaparición: él intenta trasladar a la ciudad el poder del maíz infernal.

8 . Dolores Claiborne (1995)

Dirigida por Taylor Hackford, sus protagonistas fueron Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh y Christopher Plummer. Esta película está basada en el libro del mismo nombre, que fue además dedicado a su madre Nellie Ruth Pillsbury. La historia se centra en Dolores Claiborne, quien además de sufrir violencia doméstica es acusada por un crimen que cometió.

9 . The Mangler (1995)

Muchos años después de haber dirigido Salem’s Lot, Tobe Hooper volvió para llevar al cine la adaptación de The Mangler. En esta oportunidad la historia se centra en una lavandería que contiene una máquina que es poseída por un demonio del infierno.

10 . Thinner (1996)

El director Tom Holland nos trae la historia de Billy, un obeso abogado que tiene problemas para bajar de peso. Algo que tampoco puede hacer es tener muchos escrúpulos a la hora de defender a sus clientes. En cierto momento atropella a una anciana gitana, y luego de ser absuelto en el juicio, es maldecido. Por supuesto, todo comienza a complicarse.

11 . Sometimes They Come Back… Again (1996)

Dirigida por Adam Grossman. Esta película nos cuenta la historia de Jon Porter. Él es un psiquiatra que junto a su hija Michelle regresan a su pueblo natal para asistir al entierro de su madre. Al llegar, Jon vuelve a percibir la maldad del lugar.