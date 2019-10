TODAS las adaptaciones cinematográficas de la obra de Stephen King, Parte 4

Sumergirse en la obra de Stephen King es sumergirse en muchísimas historias que han sido adaptadas a múltiples formatos. Si bien para muchos es un fenómeno de los últimos tiempos con las producciones de Netflix o la locura por It, la realidad es que desde los setenta no hay década que no haya tenido MUCHAS producciones inspiradas en su obra. En este repaso por partes que estamos haciendo de todas las adaptaciones en la pantalla grande de la obra de King hemos comenzado en 1976, retomamos la década de 1980 y comenzamos a sumergirnos en los años 90 para en esta cuarta entrega terminar esa década, una cargada de secuelas y algunas nuevas obras, todas dentro del género del terror. ¿Las recuerdan?

1 . Children of the Corn IV: The Gathering (1996)

De la mano de Greg Spence llegó la cuarta entrega inspirada en Los Niños del Maíz de 1977 de King. En esta entrega una estudiante de medicina vuelve a su ciudad natal; al llegar descubre que los jóvenes tienen una extraña fiebre, cosa que está atada a inexplicables eventos.

2 . Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)

Farhad Mann trajo esta secuela inspirada en la obra de King. Jobe Smith vuelve siendo resucitado por el empresario Jonathan Walker, quien lo obliga a crear un chip para poder conectar todos los ordenadores del mundo.

3 . The Night Flier (1997)

También conocida como El volador nocturno, fue dirigida por Mark Pavia e inspirada en la novela del mismo nombre de King. Un avión que aterriza en pequeños aeropuertos y en cada aterrizaje sus residentes son brutalmente asesinados. Un reportero será el encargado de descifrar este gran misterio.

4 . Quicksilver Highway (1997)

Basada en la novela de King titulada Chattery Teeth, y dirigida por Mick Garris, Quicksilver Highway fue una película para televisión que luego fue estrenada en cine. Esta es la historia de Aaron Quicksilver, quien se dedica a contar historias de terror a la gente que va encontrando en su camino.

5 . Trucks (1997)

Este cuento se publicó en El umbral de la Noche y es la segunda adaptación de Maximum Overdrive. Fue dirigida por Chris Thompson y se estrenó en la televisión. Todo transcurre en un pequeño pueblo en el que los camiones cobran vida, desarrollan su propios sentidos: destruyen todo a su paso y los lugareños deben unirse para detenerlos.

6 . Apt Pupil (1998)

Esta película está inspirada en la novela El alumno aventajado y fue dirigida por Bryan Singer. Cuenta con los protagónicos de Brad Renfro e Ian McKellen. Todd Bowden es un adolescente fascinado por todo lo que tiene que ver con El Holocausto. Para colmo, descubre que su vecino, Denken, fue miembro de la SS y cometió crímenes de guerra. Extorsionándolo lo obliga a contar todo, generando así ellos un vínculo que los corrompe.

7 . Children of the Corn V: Fields of Terror (1998)

De la mano de Ethan Wileyes llega otra película nacida en la novela de 1977. En esta oportunidad 6 estudiantes se equivocan de camino terminando en un extraño pueblo que está dominado por una secta de niños.

8 . Sometimes They Come Back… for more (1998)

También conocida como Terror bajo cero, esta es una secuela de la película de 1991 titulada Sometimes They Come Back. Dirigida por Daniel Zelik Berk, fue protagonizada por Clayton Rohner, Faith Ford y Damian Chapa. La historia se centra en extraños hechos que comienzan a sucederse en una base militar de La Antártida.

9 . The Green Mile (1999)

Inspirada en el libro El pasillo de la muerte y conocida como Milagros Inesperados, esta cinta fue dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Tom Hanks. Obtuvo 4 nominaciones al Oscar. Este es un relato lleno de fantasía y emoción que nos muestra la vida de los reclusos que están condenados a muerte, su relación y un descubrimiento que cambiará la vida de todos los guardias de ese sector.

10 . Carrie 2: La Ira (1999)

De la mano de Robert Mandel llegó la secuela directa de la primera adaptación al cine de Stephen King. Esta continuación nos presenta a Rachel Lang, la hermana por parte de padre de Carrie. Ella es una joven normal hasta que su amiga Lisa se suicida. Esto hace que Rachel comience a presentar sus poderes.

11 . Children of the Corn 666: Isaac’s Return (1999)

Dirigida por Kari Skogland, es la sexta película de lo que sería esta saga sobre Los Niños del Maíz. Este es el regreso de John Franklin, uno de los primeros niños que conocimos en la primera película. En esta oportunidad la profecía hecha hace 20 años por el líder de la secta está por cumplirse: pareciera ser el destino final de todos ellos.