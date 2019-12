Todas las adaptaciones de este personaje en la pantalla grande y chica – Nancy Drew

Esta no es la única vez que hemos visto adaptada a Nancy Drew , personaje nacido en 1930 de la mano de Edward Stratemeyer, autor de otras series literarias de suspenso como The Hardy Boys y Tom Swift . Desde la década del treinta este personaje ha sido adaptado inicialmente al cine, para luego pasar por la televisión. Así que aquí les presentamos todas las adaptaciones de Nancy Drew .

Este 2019 se estrenó la primera temporada de Nancy Drew de la mano de The CW, protagonizada por Kennedy McMann. En esta serie veremos cómo Nancy, luego de la muerte de su madre, decide alejarse de los misterios y transitar este año donde perdió la oportunidad de ir a la universidad. Sin embargo, cuando queda como sospechosa de un crimen todo va a cambiar.

1 . Nancy Drew: Detective (1938)

Esta película de Warner Brothers fue la primera versión del personaje en la pantalla grande. Estaba basada en The Password to Larkspur Ln, el décimo volumen de la saga literaria. Fue dirigida por Bonita Granville y dirigida por William Clemens. Si bien no retoma mucho del libro, fue la primera adaptación de Nancy Drew.