Todas las dudas que nos dejó la serie del momento, Parte 1 – The Haunting of Hill House

Ya lo dijimos muchas veces: The Haunting of Hill House es una de las mejores producciones de este año. Netflix volvió a sorprendernos una vez más. Lo particular de la serie es que es de esas historias para ver dos veces y poder captar así todos los detalles que nos perdimos por culpa de los fantasmas.

Muchas cosas sucedieron entre los Crain y Hill House y lo único que hicieron fue dejarnos con muchas más dudas que las que teníamos cuando comenzamos la serie. Es por eso que aquí tenemos una primera parte con las preguntas que necesitamos que tengan una respuesta. Muchas situaciones sin explicación y nuestra curiosidad es más fuerte: NECESITAMOS SABER.