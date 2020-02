Todas las ganadoras a Mejor Película Animada de Disney-Pixar

Esta semana se entregaron los Oscars y muchos fueron los ganadores en las distintas categorías. Una de ellas es Mejor Película de Animación que, en esta oportunidad, se llevó Toy Story 4, frente a otras producciones como I lost my body, How to Train Your Dragon 3, Missing Link y Klaus, siendo esta última para muchos la que realmente se merecía la estatuilla.

La relación de los Oscars y Disney viene de muchos años atrás: todo comenzó en 1938 donde se le otorgó un premio especial a Walt Disney por Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves), ya que representaba todo un cambio e innovación dentro de la industria. Luego, en 1995, obtuvo otro premio especial Toy Story, por ser la primera película larga duración creada por computadora en su totalidad.

Disney también contó con algunas nominaciones por sus producciones animadas en la categoría Mejor Película, como fueron La bella y la bestia (1991), Up (2009) y Toy Story 3 (2010). La realidad es que la categoría de Mejor Película de Animación recién llegó en 2002, siendo Shrek la ganadora, por eso ahora vamos a recordar a todas las ganadoras que Disney ha tenido en esa categoría y sí, incluiremos a Pixar.