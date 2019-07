TODAS las razones para que llores, rías y te fascines ante los Perros de Reserva

1 . Es el debut de QT

2 . La evolución del presupuesto

3 . A Terry Gilliam le encantó

4 . La locación

5 . La música

La película no cuenta con un score instrumental o con música original, al contrario, como es costumbre en la filmografía de Tarantino, se tomaron canciones ya hechas, las sacó de su contexto y les dio un sentido totalmente diferente que fue aplaudido por la audiencia.

Para lograrlo, en esta ocasión, creó una estación ficticia que se usa en toda la película, K Billy and the super sounds of the 70s. Desde la mítica secuencia de entrada con todo el cast caminando en slow motion mientras se escucha de fondo Little Green Bag, también Hooked on a Feeling y Stuck on the middle of you se convirtieron en canciones de culto que regresaron al oído de la cultura popular gracias a Tarantino.