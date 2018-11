Todas las razones para ver esta excelente serie sobre brujas y vampiros – A Discovery of Witches

El mes de las brujas ya terminó; sin embargo, para los amantes del género de fantasía, cualquier época es ideal para disfrutar de una historia que involucre hechicería y criaturas fantásticas, como la nueva serie de Sky Atlantic , A Discovery Of Witches .

1 . Lo mejor de su género

Después de que Shadowhunters fuera cancelada, muchos creíamos que no habría otra serie capaz de llenar este vacío. Sin embargo, A Discovery Of Witches tiene todos los elementos para convertirse en una digna producción de su género.

2 . Basada en una trilogía de libros

Si terminas de ver los 8 episodios en un abrir y cerrar de ojos, no tendrás que sufrir meses para conocer qué pasa después del gran final de temporada. A Discovery Of Witches está basada en la trilogía literaria All Souls de Deborah Harkness, la cual ha vendido más de 3,5 millones de copias en todo el mundo.

:O

El primer libro, que tiene el mismo nombre que el programa salió a la venta en 2011, el segundo, Shadow Of Night, en 2012 y el tercero, The Book Of Life, en 2014.